Neue Gutscheinkarten sollen Kunden anlocken

Münzen-Engpässe gehören der Vergangenheit an

Die neue Gutscheinkarte soll der Belebung und dem Halten der Kaufkraft in der Innsbrucker Innenstadt dienen. Auch will man so dem Online-Handel die Stirn bieten. Engpässe und oder gar bereits ausverkaufte Münzen, wie speziell zur Vorweihnachtszeit, gehören damit der Vergangenheit an.