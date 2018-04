Steirische Gastro-Lehrlinge sind zufrieden mit Job

Seit 2006 wird jedes Jahr eine Befragung an der Landesberufsschule in Bad Gleichenberg durchgeführt. Die Zahl der zufriedenen Lehrlinge liegt stets zwischen 84 und 90 Prozent, auch heuer: 88,5 % der 297 befragten Jugendlichen sind „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ mit ihrer Ausbildungssituation. In der Hotellerie ist die Zufriedenheit übrigens höher als in der Gastronomie, zudem sind die Lehrlinge in größeren Betrieben tendenziell glücklicher als jene in kleinen Unternehmen.