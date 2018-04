Rezept der Woche: Birnen in Rotwein mit Zimtobers

Zubereitung: Rotwein mit Gewürzen, Zucker und Orangensaft aufkochen. Birne waschen, in den kochenden Sud einlegen, 1 Minute kochen lassen, vom Herd nehmen und 10 Minuten ziehen lassen. Gelatine in einem Drittel der Flüssigkeit auflösen und in den restlichen Sud einrühren. Birne in zwei Hälften teilen und mit Sauce leicht überziehen. Schlagobers mit Vanillezucker steif schlagen und die übrigen Zutaten locker darunter mengen. Obers zu der Birne servieren.