Große Begeisterung um Rezept-Königin Sally

„Nützt die Chance in einem privilegierten Land“

Ihre Botschaft an die Lehrlinge: "Ehrgeiz und Disziplin! Nützt die Chance in einem privilegierten Land wie Österreich. Wenn ihr es hier nicht schafft, schafft ihr es nirgendwo! Und: Absolviert eure Ausbildung! Sally selbst ist übrigens Lehrerin.