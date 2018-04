Der Sonne entgegen

An vier Abenden wird pures südliches Lebensgefühl vermittelt: dreimal im Planetensaal des Schloss’ Eggenberg und das große Finale in der List-Halle. Zum Auftakt wartet ein musikalisches Fest unter dem Titel „Here comes the Sun“ mit Werken von Mozart, Boccherini, de Falla, Turina und Granados. Bei letzterem wird der Plantetensaal dank Projektionen zu einem Multimediaraum ganz im Zeichen Francisco de Goyas.