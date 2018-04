Minus 20 Prozent auf „Figaro lässt sich scheiden“

Am 1. Juni 2018, dem 80. Todestag von Ödön von Horváth, hat die Komödie „Figaro lässt sich scheiden“ Premiere. 100 Jahre nach dem ersten Weltkrieg stehen Flucht, das damit verbundene Schicksal des Einzelmenschen und seine Anpassung an die Gesellschaft und das Aufgeben menschlicher Werte im Mittelpunkt. Horvath ist es gelungen alle diese Themen in eine geistreiche, vergnügliche Komödie zu verpacken.