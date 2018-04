Summer Splash wird zum großen Fußballfest!

Die eSport-Szene verzeichnet weltweit ein rasantes Wachstum. Längst hat sich das Kräftemessen am Controller zu einem professionellen Wettkampf entwickelt. Summer Splash hat diesen Trend aufgegriffen und setzt heuer eine eigene krone.at-eSport-Area auf der Event-Maturareise um. „Mit der krone.at eSports-Area bei Summer Splash bieten wir den jungen Talenten die Möglichkeit, in die Welt des eSports zu schnuppern und in die Topliga der FIFA-Kicker aufzusteigen“, so Michael Eder, Geschäftsführer der Krone Multimedia GesmbH. Hochwertiges Equipment inklusive: Gaming Monitore und Konsolen werden extra von Österreich gebracht.