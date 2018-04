Nicht rauchen hilft auch gegen Demenz!

Geliftete Gesichter, Silikonbrüste, neu eingepflanzte Haare, künstliche Hüften und Knie - was tun wir Menschen nicht alles, um dem Alter ein Schnippchen zu schlagen? Der Anti-Aging-Trend macht vor fast nichts halt. Vergessen wird allerdings oft der Geist! Der alte Spruch „Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper“ stimmt heute nur noch bedingt. Immer häufiger passt in höherem Alter zwar die Fitness, aber Vergesslichkeit, mangelnde Konzentration und depressive Verstimmung beeinträchtigen die Lebensqualität massiv.