Mordversuch in Wels: Haft auf 15 Jahre erhöht

Drogen und Alkohol

Der Verurteilte schiebt die Tat auf Drogen: Er habe Bier und Whisky getrunken, Joints geraucht und - zum ersten Mal in seinem Leben - ein weißes Pulver geschnupft, das er von einem Dealer am Stadtplatz bekommen habe. Wenig später habe er die Messerattacke verübt und dabei nur an seine Ex-Freundin gedacht, mit der er etwa wegen der gemeinsamen Tochter im Streit war, lautete seine Rechtfertigung. „Es tut mir sehr leid, was passiert ist.“