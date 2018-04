Moderne Süchte auf dem Vormarsch

Als problematisch empfindet der Experte vor allem, dass geschützte Bereiche wegfallen, da man sein Handy auch in der Freizeit oder im Urlaub stets mit sich führt. Weswegen sich Cybermobbing so verheerend auswirkt: Früher konnte die Familie die jungen Menschen zu Hause „im sicheren Hafen“ auffangen. Heute passieren Anfeindungen im Netz von der Früh bis zum Schlafengehen. Am schnellsten wächst jedoch der Zweig der Internet-Pornografie, immer mehr Menschen werden süchtig nach Cyber-Sex. „Er ist leicht verfügbar, man kann vieles ausprobieren, was im echten Leben nicht möglich ist“, beschreibt Prim. Mader. „Grundsätzlich beobachte ich, dass Beziehungen vermehrt im Netz gelebt werden, und der normale Alltag vernachlässigt wird. Vor allem Menschen, die sich ohnehin mit zwischenmenschlichen Kontakten schwer tun, versinken dann immer mehr in der digitalen Welt.“