Manic Street Preachers: Hymnen ohne juvenile Wut

Manche neuen Stücke - etwa der Opener „People Give In“ oder „Distant Colours“ - klingen wie leicht verblasste Abbilder der wirklich großen Songs des Albums „This Is My Truth Tell Me Yours“, mit dem die Manic Street Preachers 1998 die Albumcharts anführten. Fast hat man den Eindruck, dass „Resistance Is Futile“ nach etwas experimentierfreudigeren Werken wie „Rewind The Film“ (2013) und „Futurology“ (2014) eine Hommage an die bisher erfolgreichste Platte der eigenen Geschichte sein soll.