Bombe unterm Autositz: „Steig. Nicht. Aus!“

Regisseur Alvart schenkt uns auch erinnerungswürdige Auftritte von Nebendarstellern wie etwa Hannah Herzsprung („Vier Minuten“), die hier eine so resolute wie schlaue Sprengstoffexpertin verkörpert. Das atemlose filmische Geschehen kulminiert in einem so gekonnt wie auch packend inszenierten Showdown mitten auf dem Berliner Gendarmenmarkt.