Um Romy Schneider rankten sich schon zu Lebzeiten Mythen. Mit ihrer Rolle in „Sissi“ bekannt geworden, wurde sie schon bald zum Star in der deutschen Klatschpresse - und dabei ging es selten um ihr Mitwirken in Filmen. „3 Tage in Quiberon“ erzählt nun vom letzten Interview, das Schneider der deutschen Presse gab, wobei eine herausragende Marie Bäumer den Superstar spielt.