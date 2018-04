Tipps für einen Tag im Grünen

Warum immer per Landweg Ausflüge bestreiten? Vom Schwedenplatz in der City gelangt man mit den Flusskreuzfahrtschiffen der DDSG Blue Danube nach Bratislava, in die Wachau oder macht eine Rundfahrt. Dabei kann man an Board ein Buffet genießen und anschließend an Land spazieren. Weiters werden zahlreiche Themenfahrten angeboten: Ob Muttertag, Wiener Lied, Griechische Nächte, Halloween und mehr - da ist für jeden Anlass etwas dabei. Zudem kann man wählen zwischen Abend-, Halbtages- und Tagesfahrten. Außerdem gibt es Kombitickets, mit denen man zum Beispiel ein Fahrrad mitnehmen kann.