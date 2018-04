Sohn tötete eigene Mutter mit bloßen Händen

Lautstarker Streit eskaliert

Doch hinter den Fassaden sah die heile Familienwelt offenbar ganz anders aus - zumindest in den frühen Morgenstunden am Dienstag. In der schmucken Wohnung in Wien-Favoriten gerieten Elna B. und ihr Sohn in einen lautstarken Streit. Wie berichtet, soll der 25-Jährige mehrmals auf den Kopf seiner Mama eingeschlagen haben - mit bloßen Händen und brutalen Fußtritten. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen.