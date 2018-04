Winterbilanz: Mehr Sportler mussten ins Spital

Was die Skiunfälle betrifft, behandelten die Unfallchirurgen in Schladming ambulant 3599 und stationär 751 Personen, was einer Steigerung um acht sowie 18 Prozent entspricht. Demgegenüber ist die Anzahl der Snowboardunfälle ambulant um zehn Prozent (von 494 auf 447 Personen) und stationär um 14 Prozent (von 64 auf 55 Personen) zurückgegangen. Bei den Langlaufunfällen lässt sich im stationären Bereich ein Rückgang - somit weniger schwere Verletzungen - von 28 Prozent (von 29 auf 21 Personen) und ein Plus von einem Prozent (von 107 auf 108 Personen) im ambulanten Bereich feststellen.