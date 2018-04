Todes-Drama von Roubaix: „Er hatte mein Alter!“

„Nur ein Mensch“

Womit Großschartner auch anspricht, was Pöstlberger heuer beim Saisonauftakt am 24. März erlebt hat: Er startete nicht fit, hatte tags darauf als Folge der Belastung 40 Grad Fieber! „Da hab’ ich gesehen, dass ich nur ein Mensch bin“, erzählt der Schwanenstädter. „Es ist schwierig“, weiß Trek-Profi Michael Gogl, der im Vorjahr die Tour de France trotz einer Fraktur des Sitzbeins zu Ende geradelt war. „Uns sind zwar kardiologische Checks vorgeschrieben - aber wir sind so oft am und auch über dem Limit, dass eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden kann, sobald körperlich nur eine Kleinigkeit nicht stimmt!“