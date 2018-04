Trump und die Disney-Queen Caroline Sunshine (22)

Doch nicht erst seit Miss Sunshines Bestellung hat Trump seine neue Leidenschaft für Leute aus dem Fernsehen entdeckt. In der US-Regierung gibt es noch mehr, die früher vor der Kamera standen. So machte Donald den ehemaligen Fernseh-Moderator Larry Kudlow (70) zu seinem Chef-Wirtschaftsberater und den US-Diplomaten John Bolton (69), der zuvor für Fox News das Polit-Geschehen kommentierte, zu seinem ersten Mann in Sicherheitsfragen. Herren dürfen in Trumps Stab also durchaus reifer sein. Mal sehen, wie lange die Comicfiguren-erfahrene Caroline Sunshine in diesem Umfeld durchhält.