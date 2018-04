Spanische Presse zerreißt Barcelona-„Touristen“

Es war die größte Sensation in der laufenden Champions-League-Saison! Nach dem 1:4 im Hinspiel in Barcelona hatte wohl keiner mehr auf AS Rom getippt. Am Ende stiegen die Italiener nach einem furiosen 3:0-Erfolg im Rückspiel doch noch ins Halbfinale auf. Auch weil die Barcelona-Kicker die wohl schlechteste Saisonleistung zeigten. Die spanische Presse zerlegte die Katalanen nach dem blamablen Auftritt in der Königklasse.