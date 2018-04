Gewaltschutz für Frauen muss ausgebaut werden

Ausbau ist bitter notwendig

„Betrachtet man die vorliegenden Zahlen des Gewaltschutzzentrums Oberösterreich, ist dieser Ausbau auch nötig“, betont der SPÖ-Landtagsklub: „Innerhalb von nur fünf Jahren stiegen die ausgesprochenen Betretungsverbote um 49 Prozent auf 1.293 Fälle im Jahr 2016. Österreichweit konnten allein in den autonomen Frauenhäusern über 336 Frauen aufgrund von Platzmangel nicht aufgenommen werden. Auch in Deutschland ist das Angebot an Schutzeinrichtungen für Frauen wesentlich besser ausgebaut als in Oberösterreich.“