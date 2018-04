Skulptur von Jesuskind aus Kirche gestohlen

Ein ungewöhnlicher Diebstahl-Coup beschäftigt derzeit die Polizei im Tiroler Unterland. Ein Unbekannter stahl in den vergangenen Tagen eine Skulptur vom Jesuskind aus der St. Adolari Kirche in St. Ulrich am Pillersee (Bezirk Kitzbühel). Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.