Tirols Ex-Raiffeisenchef Hakl muss hinter Gitter

Hakl kann um Fußfessel ansuchen

Im Juli 2016 wurde Hakl am Landesgericht zu zehn Monaten bedingter Haft und zu einer Geldstrafe in Höhe von 79.000 Euro verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein, der das Oberlandesgericht nun Folge leistete und die Haftstrafe auf 21 Monate erhöhte. Sieben davon unbedingt. In der Begründung heißt es, dass "hier ein intendierter Schaden von einer Million Euro vorliegt." Dazu bestehe ein hoher Schuldgehalt wegen des Treuebruchs am Raiffeisensektor. Eine bedingte Haftstrafe und eine Geldstrafe würden für die Tat aus spezial- und generalpräventiven Gründen nicht ausreichen. Hakl kann nun um eine Fußfessel ansuchen.