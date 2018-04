Neuer Ford Focus ist auf Hightech focussiert

Wie gehabt gibt es den neuen Focus als Fünftürer und als Kombi, in anderen Ländern auch als viertürige Stufenhecklimousine. Optisch bleibt er trotz komplett neuer Plattform seinen Proportionen treu, lässt die Räder aber weiter an die Karosserieenden wandern und tendenziell größer werden. Das sorgt neben mehr Platz im Innenraum vor allem für einen sportlicheren und stämmigeren Auftritt. Generell legt der Focus Wert auf Äußerlichkeiten, trägt vorne einen extra großen Grill im gewohnten Aston-Martin-Stil und hinten den Modellnamen auf der Heckklappe. Diese ist übrigens nun mit zweigeteilten Rückleuchten versehen - eine in der Produktion aufwendigere Lösung, die aber für ein Plus bei der nutzbaren Ladebreite sorgt. Der Neue will also nicht nur oberflächlich schick, sondern auch praktisch sein. Optik spielt trotzdem eine stärkere Rolle als noch in der letzten Generation: So gibt es nun erstmals ein „Active“-Modell im SUV-Look und eine besonders edle „Vignale“-Ausführung. Vom Start weg ist zudem die sportliche „ST Line“ zu haben.