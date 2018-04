2 Arbeiter schwer verletzt: Haben Bremsen versagt?

Noch ist nicht ganz klar, wie es zu dem Zugsunglück in Kolbnitz kommen konnte. Möglich wäre ein Versagen der Bremsen, doch definitive Hinweise gibt es darauf keine. „Zurzeit ist eine Unfalluntersuchungskommission am Werk. Bis die Ursache aber defintiv feststeht, wird es wohl noch ein paar Tage dauern.“, so ÖBB-Sprecher Christoph Posch zur „Kärntner Krone“.