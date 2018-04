Konsumenten bluteten aus Augen und Mund - 3 Tote!

In Österreich sind synthetische Cannabis-Präparate zu medizinischen Zwecken erlaubt, nicht jedoch Marihuana in Pflanzenform. In Deutschland gibt es „Gras“ seit März des Vorjahres auf Rezept. Kanada will den Cannabis-Konsum bis Mitte 2018 vollständig legalisieren - als weltweit zweites Land nach Uruguay. Die medizinische Nutzung ist dort schon seit 2001 möglich. In einigen US-Bundesstaaten ist Hanf auch generell - und nicht nur zu medizinischen Zwecken - legal. In den Niederlanden wird der Besitz von 30 Gramm nicht-medizinischem Cannabis toleriert und nicht verfolgt, obwohl der Besitz nach dem Gesetz als Straftat gilt.