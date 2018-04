Historisches Debakel für Meister, Philly-Rekord

Die Philadelphia 76ers agieren unmittelbar vor dem Start der Play-offs der National Basketball Association (NBA) weiter in Hochform. Die Sixers feierten am Dienstag mit einem 121:113-Erfolg in Atlanta ihren bereits 15. Sieg in Serie und verbesserten damit ihren Klub-Rekord. Gleichzeitig behaupteten Ben Simmons und Co. auch Platz drei in der Eastern Conference gegenüber Vizemeister Cleveland.