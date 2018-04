Wahnsinn! Goalie erzielt Tor aus eigener Hälfte

Ein unglaubliches Tor beendete die Partie in Bosnien-Herzegowina zwischen Rekordmeister Zeljeznicar und Siroki Brijeg. Die Gäste waren 1:0 in Führung, es lief schon die 93. Minute, als der Torhüter der Hausherren Veldran Kjosevski etwa 20 Meter vom eigenen Sechszehner entfernt noch einmal den Ball bekam. Er wollte den Ball einfach nach vorne schlagen, so weit es nur geht. Was stattdessen passierte, sehen Sie hier im Video.