Gewinnt mit City4U einen iSi Sodamaker Classic

Ein heißer Sommertag, eine fröhliche Gartenparty oder ein Grillabend mit Freunden - was hier auf gar keinen Fall fehlen darf sind erfrischende Sommergetränke. Egal ob mit Alkohol oder in der „Virgin“-Variante, in vielen Drinks sorgt prickelndes Wasser für das gewisse Etwas. Mit dem iSi Sodamaker Classic ist das ganz einfach - und noch dazu stylisch - möglich. Die elegante Flasche im Vintage-Stil ist DER Hingucker auf jedem Tisch. Wie wäre es also mit einem erfrischenden Aperol Sprizz oder einem klassischen Old Cuban?