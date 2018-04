Tiroler Schüler erlernen gesunde Ernährung

1000 Schüler im Einsatz

Zum fünften Mal findet „Guten Appetit“ nun schon statt. Über drei Vormittage setzen sich rund 1000 Schüler aus Volks- und Neuen Mittelschulen mit allem, was mit Essen zu tun hat, auseinander. In verschiedenen Stationen wird den Kleinen spielerisch erklärt, wie viel Zucker in Lebensmitteln steckt, wie ein Tisch richtig gedeckt wird und was Regionalität bedeutet.