„Vorfreude ist besser als Vorangst“

„Kinder sollen nicht dressiert werden, sondern temperamentvoll bleiben dürfen - diese offene Art wird am Arbeitsmarkt gebraucht“, sagt Gunter Dueck. Für den Bildungstag der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer OÖ war der Autor und Philosoph in Linz. Mit der „Krone“ sprach er über den Wandel in der Arbeitswelt.