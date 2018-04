Pep knöpft sich Schiri vor: „Er will anders sein“

Antonio Mateu Lahoz, den Guardiola bereits bestens aus seiner Zeit in Barcelona kennt, hatte das vermeintliche 2:0 für City fälschlicherweise aberkannt. „Ich sagte ihm, es war ein Tor. Ich hatte Recht. Er ist ein spezieller Typ. Er mag es, im Recht zu sein. Er mag es, besonders zu sein. Ich kenne ihn aus Spanien. Er will anders sein. Wenn jeder eine Entscheidung sieht, will er etwas Anderes sehen“, war der Ärger bei Guardiola groß.