Angelina Jolie eifersüchtig auf Pitts neue Flamme

Besonders soll es die 42-Jährige stören, dass ihre Nachfolgerin mit ihr verglichen wird. Die Dozentin am Massachusetts Institut of Technology - davon soll Jolie überzeugt sein - ist gar nicht Pitts Typ. „Sie hat keine Probleme, wenn er was mit jüngeren Schauspielerinnen hat. Bei Neri fühlt sich Angie aber sogar ein wenig eingeschüchtert, was sonst nie passiert“, so die Bekannte.