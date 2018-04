Lazio Roms „Wackel-Abwehr“ lässt Salzburg träumen

Einen Zwei-Tore-Rückstand muss Serien-Meister Salzburg im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League am Donnerstag zuhause gegen Lazio Rom aufholen. Hört sich schwierig an, ist aber nicht unmöglich. Denn die Römer Defensive leistete sich in dieser Saison schon des Öfteren Aussetzer.