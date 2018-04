WM-Chance schwindet! ÖFB-Team vom Glück verlassen

Die Leistung in der ersten Hälfte gibt dennoch Hoffnung. Schnaderbeck und Co. hielten mit Zweikampfstärke, gutem Pressing und der nötigen Aggressivität dagegen. „Heute war das Glück nicht auf unserer Seite. Das Gegentor war sehr bitter, aber in so einem Spiel entscheiden Kleinigkeiten. Wir sind in der zweiten Hälfte nicht mehr so ins Pressing gekommen, an die Leistung können wir dennoch anknüpfen, Wir werden bis zum Schluss weiterkämpfen“, verriet die Kapitänin.