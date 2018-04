Gute Erfahrungen mit neuem „165er“

Der vorläufig zweijährige Probebetrieb startete im September 2017. Der Bürgermeister ist mit der Entwicklung zufrieden. Tiefenbacher: „Nach einem Anstieg der Zahlen bis Dezember gab es zwar im Jänner und Februar wieder etwas weniger Fahrgäste.“ Grund dürften Schul- bzw. Uni-freie Tage sein. In starken Wochen steigen in die Linie aber bis zu 1200 Fahrgäste ein. Sie verbindet achtmal am Tag die FH Puch-Urstein mit Elsbethen, Glasenbach, Salzburg Süd und weiter Richtung Uni-Park und Rehrlplatz.