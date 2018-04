Ein kauziger Schotte übt „Das etruskische Lächeln“

Das Regieduo Mihal Brezis und Oded Binnun hat mit dem gleichnamigen Roman des Spaniers Jose Luis Sanpedro als Vorlage - die Handlung des Buchs ist in Italien angesiedelt ist - eine tragikomische Vater-Sohn-Geschichte auf Film gebannt, getragen vom schottischen Altmeister Brian Cox („Die Bourne Identität“, „Troja“) und JJ Feild („Captain America: The First Avenger“) als sensibler, unsicherer Mittdreißiger, der keinen Zugang zu seinem kauzigen Vater findet. Ein bezauberndes Familiendrama, das gleichzeitig viele amüsante Schmunzelmomente parat hält.