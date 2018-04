Hallein - die Plätze, Häuser und Schönheitsfehler

Dafür floriert die Gastro-Szene: Etwa am Bayrhamerplatz. „Im Sommer brechend voll. Da sieht man den schönen Platz fast nicht mehr“, fehlt es Angerer oft an Maß und Ziel so manch guter Idee. „Zum Beispiel das Potenzial von Tagestouristen effizienter nutzen“, ergänzt Niklas Grundner vom Café Kurkuma. „Einen anderen Tourismus haben wir hier einfach nicht.“

„Der Branchenmix geht verloren“, fehlen Konditormeister Gerd Braun die kleinen, traditionellen Geschäfte. „Der Aderlass der letzten Jahre war groß. Alles wandert an die Peripherie.“

Der Wunsch an die Stadtpolitik der Zukunft: „Hallein ist eine so tolle Stadt, Ortskernbelebung ist wichtig“, weiß Braun um die Bemühungen vieler. „Aber mit mehr Rücksicht auf die Ressourcen der Natur“, würde sich Angerer mehr direkte Demokratie ersehnen, „und nicht in dem Glauben gehandelt wird, alles richtig zu machen ohne zu fragen.“