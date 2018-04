Trotz Strafandrohung wurde Luft sogar schlechter

Maßnahmenkatalog ist seit Monaten überfällig

In den nächsten Wochen will er den längst fälligen Maßnahmenkatalog vorlegen. An oberster Stelle steht der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. „Nur 17 Prozent der Pendler nutzten die Öffis. In anderen Ländern ist der Anteil doppelt so hoch. Dort wollen und können wir hin“, so Anschober. Ein weiterer Schwerpunkt zielt auf die Bildung von Fahrgemeinschaften hin.