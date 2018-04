Hightech-Drohne vermisst die Eisenbahnbrücken

An der Klammbrücke auf der Tauernstrecke bei Loifarn haben bereits zwei Befliegungen zur Vermessung per Spezialdrohne stattgefunden. Nach dem ersten Flug im Jahr 2016 wurde heute die zweite Befliegung durchgeführt. Bei beiden Flügen wurde jeweils ein exaktes, digitales 3D Modell erstellt, durch das die verantwortlichen Brückenmeister Veränderungen an der Brücke im Millimeterbereich erkennen können. Dieses Projekt befindet sich noch im Anfangsstadium und soll den Fachleuten künftig zusätzliche Daten liefern.