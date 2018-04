Mehr Kameras und Polizei für Problemzonen in Linz

„Die Videoüberwachung an neuralgischen Punkten hat sich in der Altstadt, in der Unterführung Hinsenkampplatz und in den Linzer Öffis bewährt“, weiß FP-Sicherheitsreferent Detlef Wimmer. Das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist aber durchaus noch verbesserungswürdig, wie eine IMAS-Umfrage zeigt.