Asylant verkaufte Kokain im Wert von 20.000 Euro

Nahezu täglich ziehen Kärntner Drogenfahnder Suchtgiftdealer aus dem Verkehr: Der jüngste Zugriff erfolgte vergangene Woche, als Kripo-Ermittler einen 26-jähriger Asylwerber aus Afrika, unmittelbar nachdem er Kokain an eine Konsumentin in Klagenfurt verkauft hatte, festnahmen: „Durch weitere Erhebungen durch Beamte des Kriminalreferates beim Stadtpolizeikommando konnte dem einschlägig Vorbestraften im Raum Klagenfurt bis dato sogar der Verkauf von rund 350 Gramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von 20.000 Euro nachgewiesen werden“, heißt es seitens der Polizei. In weiterer Folge stellten die Beamten in der Wohnung des Festgenommenen 13 weitere „Balls“ Kokain und Cannabiskraut sicher. Der Mann wurde ins Gefängnis eingeliefert.