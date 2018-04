Begeisterte können sich an Schaugärten beteiligen

„Mit einem einmaligen Kostenbeitrag von 80 Euro können sich Kunden am Crowdfarming beteiligen. Mit dem Geld werden Kräuter zum Bepflanzen der Schaugärten gekauft“, erklärt Sabine Pepper. Die fertigen Naturprodukte könnten dann um 25 Prozent günstiger erworben werden. Mit diesem Projekt will die „Kräuterfee“ auch neue Arbeitsplätze schaffen. Die ersten Schaugärten werden derzeit in Gmünd und in Himmelberg angelegt.