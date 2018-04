„Goldene Krone“ für den beherzten Löscheinsatz

Das zeitige Aufstehen gehört zur täglichen Routine von Michael Angerer, der beim Mensch & Pferd Therapiezentrum in Nußdorf beheimatet ist. Auch am Dienstag machte er sich um dreiviertel sechs Uhr früh auf, um die Tiere zu füttern. Plötzlich bemerkte er beim Nachbarhaus in Kroisbach Feuer, war mit einem Schlag putzmunter und völlig klar im Kopf. „Die Außenfassade des Rohbaus hat gebrannt. Ich bin sofort zum Hof gelaufen, um Wasser zu holen“, erinnert sich Angerer, selbst Mitglied bei der Feuerwehr, an die ersten Schrecksekunden.