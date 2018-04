Langeweile als Motiv für Vandalenakt und Einbrüche

Parkautomat zerstört

So brachen die beiden etwa Mitte November des Vorjahres in insgesamt drei Postbusse in Telfs ein und erbeuteten Tankkarten, Schlüssel und Fahrzeugpapiere - alles Dinge, mit denen sie rein gar nichts anfangen konnten. Ähnlich „dumm“ - wie auch die Angeklagten am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht einsahen - der Einbruch in ein Sportzentrum. Die Beute: Feuerlöscher! Mit diesen sorgte das Duo unter anderem für einen Totalschaden bei einem Parkautomaten. „Wir waren nüchtern, uns war halt langweilig“, gestanden die Angeklagten unisono.