Mord in Wien: Leservideo zeigt Festnahme

Eine 65-jährige Frau ist Dienstag früh an ihrem Geburtstag in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten getötet worden - sie starb laut Polizei „durch stumpfe Gewalt gegen den Kopf“. Unter Tatverdacht steht der Sohn des Opfers. Ein „Krone“-Leserreporter hat die Festnahme des Verdächtigen festgehalten.