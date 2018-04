Gasthaus-Schwund

„Die Reblaus“ im südsteirischen Pribing: war einmal. Die „Latschenstube“ am Präbichl: war einmal. Der Gasthof „Steinbauer“ in Ganz-Mürzzuschlag: Am 1. September ist Schluss. Die Zeiten, in denen es in jeder Gemeinde der Steiermark zumindest einen Wirt gab, sind vorbei.