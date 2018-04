Skrupellos Flüchtlinge in Kastenwagen gepfercht

Jeweils zehn Personen steckte die brutale Bande in den unbeheizten verriegelten Laderaum eines Klein-Lkw. Dann ging es von Ungarn nach Österreich. Insgesamt mehr als 30 Menschen ließen diese Tortur in der Hoffnung auf ein besseres Leben im Westen über sich ergehen. „Die Geschleppten hatten kein Wasser, kein Essen, konnten ihre Notdurft nicht verrichten und waren fünf Stunden lang auf sieben Quadratmetern zusammengepfercht“, führte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer dem Senat vor Augen.