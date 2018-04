Polizei kämpft härter gegen Drogen

„Weiche“ Drogen boomen weiter, die Polizei fährt aber einen härteren Kurs, in dem sie, zumindest in Linz, deutlich mehr kontrolliert. Bei der bisher letzten Park-Razzia wurden wieder zwei Dealer, ein Nigerianer (17) und ein Afghane (26), verhaftet. Außerdem erwischten Beamte eine Autofahrerin, die einen Joint an Bord hatte.