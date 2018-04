Opposition in schwerer Krise, Medien sperren zu

Wahlbetrug? Opposition fordert Neuauszählung der Stimmen

Unterdessen fordern die rechtsnationale Jobbik-Partei und die Demokratische Koalition des ehemaligen Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsany eine Neuauszählung der Stimmen. Zweifel am korrekten Ablauf des Wahlabends äußerten auch die Sozialisten. Die Parteien fordern Einsicht in die Wahldokumente durch unabhängige Experten sowie die Bereitstellung aller Wahlkreise. Einerseits erscheint der Opposition die Störung der Website der Nationalen Wahlbehörde während des Urnenganges, andererseits wird die dreistündige Wartezeit auf die Ergebnisse nach Wahlschluss kritisiert. In dieser Zeit hätte in den Wahlkreisen, wo keine Aufseher der Oppositionsparteien anwesend waren, eine große Anzahl an Stimmzetteln vernichtet werden können. Am 15. April ist zudem eine große Demonstration gegen die Regierung geplant.