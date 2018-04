Chinas Xi verspricht „Revolution von Reformen“

Xi Jinping erinnerte in seiner Grundsatzrede an den Reforminitiator Deng Xiaoping und bekannte sich zu dessen Öffnungspolitik gegenüber der Welt: „Die Tür wird nicht geschlossen, sie wird weiter und weiter geöffnet.“ Er warnte vor einer Rückkehr zur Kalten-Krieg-Mentalität, sprach von einer neuen Phase der Öffnungspolitik in China.